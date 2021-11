अब जीवन प्रमाण पत्र के तौर पर चेहरा पहचानने वाली विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल कर पेंशनभोगी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यह न केवल लाखों पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाएगा बल्कि इससे ईपीएफओ और प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को भी सुविधा होगी।

Face Biometrics Will be Used to Issue Life Certificate To Pensioners