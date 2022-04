न्यूज़ चैनल के नाम पर धमकी देकर फ़्राड करने वाला मनीष सिंह गिरफ्तार, कंपनी में पैसा लगवाने का बनाया था सिंडीकेट

उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिसमें कई जिलों और कई फ़्राड के मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्त मनीष सिंह को लखनऊ पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है।

Published: April 11, 2022 12:48:19 am

उत्तर प्रदेश में खुद को मीडिया की आड़ में रखकर लोगों से वसूली करने वाला और जबरन धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले शातिर अभियुक्त मनीष सिंह अब जेल की हवा खा रहा है। जिसे लखनऊ कमिश्नर पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। फ़्राडिया मनीष सिंह के ऊपर विभूतिखंड थाने में काफी क्राइम के मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें धमकी देना, 420, और भी कई प्रकार से लोगों को बहला फुसलाकर अपनी कंपनी में पैसा लगवाने के नाम पर वसूली की जाती थी। साथ ही नौकरी के नाम पर भी ठगी करने और लड़कों लड़कियों को वसूली के काम में लगाया जाता था। मनीष सिंह व उसके साथी मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे। जिसे छुपाने के लिए बड़े टीवी चैनल के नाम से अपना (नेशनल खबर) के नाम से एक मीडिया हाउस को बदनाम भी कर रहे थे।

File Photo of Fraud Manish Singh Arrested by Lucknow Police in VibhutiKhand Police Station