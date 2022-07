पीएम आवास के आवंटन को निशुल्क मिलेंगे पंखे और एलईडी, कब्जा देने का सिलसिला शुरू

PM Awas Yojna: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को कब्जा दिया जा रहा है। इसके साथ ही एलडीए द्वारा पंखे और एलईडी बल्व उपहार के तौर पर दिया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पीएम आवास दिए जाने लगे। लडीए अब पीएम आवास योजना के आवंटियों के मकानों में मुफ्त में पंखे व बल्ब लगाएगा। हर मकान में दो-दो पंखे व एलईडी लाइट लगायी जाएंगी। गरीबों को उपहार के रूप में प्राधिकरण यह सुविधाएं देने जा रहा है। एलडीए ने पीएम आवास योजना के तहत शारदानगर विस्तार योजना में 2256 मकान बनाए हैं। इतने ही मकान बसंतकुंज योजना में बनाए गए हैं। इन मकानों का आवंटन एक वर्ष पहले हुआ था। अब आवंटियों को कब्जा दिया जा रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अब सभी आवंटियों के मकानों में पंखे लगवाए जाएंगे। इसके सम्बंध में हमने निर्देश दे दिया है। हर मकान में दो दो पंखे तथा एलईडी बल्ब लगेंगे। एलडीए की इस सुविधा का फायदा 4512 आवंटियों को होगा। आवंटी सरकार के इस उपहार से बेहद खुश हैं।

Fans and LEDs will be given free to allocation of PM Awas in Lucknow