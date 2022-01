ITR: आपने डेडलाइन तक आईटीआर भरा या नहीं? जानें क्या होंगे फायदे और नुकसान

Income Tax Return. समय पर आईटीआर न भरने से कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी। मगर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है। अगर आपने भी आईटीआर नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ ही इसे 31 मार्च, 2022 तक भर सकते हैं।

लखनऊ. Income Tax Return. नौकरी पेशा या बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को समय पर आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना चाहिए। समय पर आईटीआर न भरने से कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी। मगर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है। अगर आपने भी आईटीआर नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ ही इसे 31 मार्च, 2022 तक भर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न न भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। अगर आप लेट आईटीआर 31 मार्च तक भरते हैं, तो 5000 रुपये जुर्माना लगेगा।

File ITR Before Deadline Know its Advantages and Disadvantages