यदि कहीं खो जाए आपका फोन तो सबसे पहले करें ये काम, जानिए कैसे मिल सकता है फोन

How to Find Missed Phone: यदि आपका फोन खो जाता है तो सबसे पहले फोन के दूर से सेक्योर कर दें। ताकि किसी और के उपयोग के लायक ही न रहे। ऐसे में डिवाइस ब्लॉक करने और पुलिस में शिकायत करना प्राथमिकता पर रखे।

अक्सर लोगों के फोन खो जाते हैं तो कहीं शातिर चोर राह चलते फोन पार कर देते हैं। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। फोन चोरी होने के बाद आपकी ऊपर समस्याओं के बाद घिरे रह सकते हैं। फोन चोरी करने वाला शातिर गलत तरीके से इस्तेमाल तरीके से उपयोग कर सकती है। व्यक्तिगत फोटो से लेकर वित्तीय जानकारियां भी साझा हो सकती है। इसके लिए आपको डिवाइस ब्लॉक करना आना चाहिए। साथ ही पुलिस को शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है ताकि फोन के गलत इस्तेमाल हो भी तो आप सुरक्षित रहें।

Find Your missed Mobile Phone using this tips