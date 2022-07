शांति भंग करने वालों के भी फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे, हर जिले में यूनिट खुली

UP News: अब अशांति फैलाने वालों की खैर नहीं है। पुलिस अब ऐसे अपराधियों का फिंगर प्रिंट के साथ पूरा रिकॉर्ड रखेगी।

अपराधियों के आइडेंटिफिकेशन और डाटा को और मजबूत करने के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध में पकड़े गए अपराधियों के फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे। उन फिंगर प्रिंट के साथ ही आरोपितों का पूरा रिकार्ड होगा। इसके जरिए पुलिस जब चाहे अपराधियों के बारे में मूल जानकारी ले सकेगी। इसके लिए हर जिले में फिंगर प्रिंट यूनिट खोली गई है। इसमें चार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे सिस्टम को एनएएफआईएस (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) कहा जाता है।

Finger prints taken of those who disturb the peace units open in every district