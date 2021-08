पति राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा पर लगा बड़ा आरोप, कोरोड़ों रुपये की ठगी मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज

FIR Against Shilpa Shetty and Mother Sunanda Shetty in Lucknow- पोर्न फिल्में (Porn Films) बनाने के आरोप में फंसे पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के बाद अब उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और मां सुनंदा शेट्टी पर बड़ा आरोप लगा है। शिल्पा और सुनंदा पर वेलनेस सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है।