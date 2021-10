काशी में बनकर तैयार हुआ देश का पहला वीआईपी लाउंज, आईआरटीसी एक ही छत के नीचे देगा लजीज व्यंजन सहित अन्य सुविधाएं

First Cultural Based VIP Lounge in Kashi People will get All Facility- काशी में देश का पहला कल्चरल बेस्ड वीआईपी लाउंज बनकर तैयार हो गया है। यह लाउंज कैंट रेलवे स्टेशन पर बना है। यहां आने वाले लोगों को हाई फाई सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्री एक ही छत के नीचे लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ ही बनारस की कला, संस्कृति और सभ्यता से रूबरू भी हो सकेंगे।