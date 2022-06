School Update: पहले दिन खुले स्कूल, कहीं लगा ताला तो कहीं...

School Update: उत्तर प्रदेश में स्कूल खुल गए। पहले दिन कहीं बच्चे पहुंची तो क्लासेज लगीं वहीं कुछ जगहों पर ताला लगा रहा।

गर्मी की छुट्टियों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल गुरुवार से खोल दिए गए। शिक्षक स्कूल पहुंचे हालांकि बच्चे भी स्कूल पहुंचे लेकिन पहले दिन काफी कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे। बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के चलते कुछ विद्यालयों में गुरुवार को स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का स्वागत भी किया गया। दोपहर में जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे उन्हें मिडडेमील खिलाया गया। हालांकि कुछ स्कूलों में रसोइयों ने मिडडेमील नहीं बनाया। इससे पहले शिक्षकों ने सुबह स्कूल पहुंचकर साफ सफाई भी की पहले दिन सभी कक्षाओं में काफी कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे

First day of School Re Open in Uttar Pradesh