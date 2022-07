पहला सोमवार: भगवान श्रीराम के पुत्र लव कुश ने स्थापित किया था शिवलिंग, अयोध्या, काशी, मथुरा में गूंजा हर-हर महादेव

सावन के पवित्र, पावन महीने को लेकर शिवभक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मथुरा के शिवालयों में लंबी लाइन अपने भोले को स्नान कराने के लिए लगी हुई दिखीं।

गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, मेरठ से लेकर चित्रकूट और सहारनपुर से लेकर कानपुर के बिठूर तक में कांवड़ियों ने शिव बोल बम कहते हुए जलाभिषेक और रुद्रभिषेक किए। सावन के पहले सोमवार को हर तरफ बस शिवमय वातावरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी पहले सोमवार पर अर्धनारीश्वर शिव मंदिर पर भक्तों की भीड़ बनीं रही। जहां स्थापित त्रिमूर्तिशिव प्रतिमा और शिवलिंग पर का अभिषेक किया गया। ललितपुर में मौजूद इस शिव मंदिर का ज़िक्र इस लिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये चंदेलकालीन मंदिर 2000 बर्ष पुराना है। जहां मन्दिर के जल प्रपात से आज भी कई प्रकार से शरीर की कई बीमारियां ठीक होने की मान्यता है।

File of Shivling in Ayodhya by Lav kush