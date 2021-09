कस्‍टम के पांच अफसर सस्‍पेंड, तस्‍करों को एयरपोर्ट पर दिया सेफ पैसेज

Five custom officers suspended smugglers given safe passage at airport- रियाद से आए दो तस्करों को करोड़ों के सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कस्टम कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें एक अधीक्षक और चार वरिष्ठ इंस्पेक्टर शामिल हैं।