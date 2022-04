AIMIM के पूर्व अध्यक्ष हिंदू धर्म अपनाने को तैयार, परिजनों पर लगाया बड़ा आरोप, सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन ने अपनी पत्नी के साथ स्वैच्छिक धर्मांतरण की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम जोड़े ने स्वैच्छिक धर्मांतरण की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। यह आरोप लगाने के बाद कि दोनों को मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों से कोई मदद या मार्गदर्शन नहीं मिला, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन ने अपनी पत्नी के साथ स्वैच्छिक धर्मांतरण की मांग की है। दरअसल, दंपत्ति अपने परिवार से परेशान हैं। मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म अपनाने की धमकी दी है। मोहम्मद रुवेद को उम्मीद है कि सीएम योगी उन्हें न्याय जरूर देंगे। वहीं रुवेद ने अपने पिता पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता समाजवादी मानसिकता के हैं।

Former AIMIM Leader Seeks CM Yogi Aid to Convert to Hindu Religion