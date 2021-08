यूपी पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, केशव मौर्या, अखिलेश, मायावती ने जताया दुख

Former UP CM Kalyan Singh Dies at age of 89. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।