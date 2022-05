National Technology Day पर Yogi आदित्यनाथ से मिले 'Koo App" के संस्थापक

भारतीय नेशनल तकनीकी दिवस के मौके पर भारतीय सोशल मीडिया के संस्थापक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाक़ात हुई।

भारतीय नेशनल तकनीकी दिवस के मौके पर भारतीय सोशल मीडिया के संस्थापक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाक़ात हुई। इस दौरान उन्होने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादों के संरक्षण और उनको प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों से स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर जोर दिया।

Koo App Founder and Co Founder with Yogi Adityanath CM UP