पीलीभीत, चित्रकूट, महाराजगंज और मेरठ में बनेंगे चार लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दी मंजूरी

Four Leopard Centres will be Made in Uttar Pradesh- उत्तर प्रदेश में तेंदुए की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी (Central Zoo Authority) ने लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में चार लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनेंगे।