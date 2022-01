किसानों को मुफ्त बिजली का तोहफा दे सकती है यूपी सरकार, उपभोक्ता परिषद ने की इस फॉर्मूले की पेशकश

उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को योगी सरकार मुफ्त बिजली का तोहफा दे सकती है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कुछ राज्यों की तरह यूपी में भी किसानों को आसानी से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर किसानों को बिजली की यह राहत मिलती है तो राज्य सरकार को उन्हें 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को योगी सरकार मुफ्त बिजली का तोहफा दे सकती है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कुछ राज्यों की तरह यूपी में भी किसानों को आसानी से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर किसानों को बिजली की यह राहत मिलती है तो राज्य सरकार को उन्हें 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। उपभोक्ता परिषद ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को फॉर्मूला देने की पेशकश भी की गई है। चुनाव के नजदीक आते ही मुफ्त और सस्ती बिजली की सियासत तेज हो गई है।

Free Electricity Can Be Given to Farmers before UP Assemby Elections