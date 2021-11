उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने हैलो राइड कंपनी के मालिक अभय कुशवाहा को एक अरब से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में राजाजीपुरम से गिरफ्तार कर लिया है। अभय की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

Gangster Preparation on Hello Ride Owner Arrested in Corruption case