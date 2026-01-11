Gift Deed Rule: ₹5000 स्टांप पर गिफ्ट डीड रजिस्ट्री, योगी सरकार ने औद्योगिक संपत्तियों पर लगाई पांच साल की शर्त

Gift Deed Rule Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिजनों के बीच औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण को आसान बनाते हुए गिफ्ट डीड रजिस्ट्री की सुविधा को विस्तार दिया है। हालांकि, इस सुविधा के साथ एक अहम शर्त भी जोड़ दी गई है। अब ₹5000 के स्टांप पर गिफ्ट डीड के जरिए रजिस्ट्री कराई गई संपत्ति को अगले पांच वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति के नाम दान नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह शर्त इस योजना के दुरुपयोग को रोकने और पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।