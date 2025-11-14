Gold Price Update: फिर बढ़े सोना-चांदी के भाव, 24 कैरेट सोना ₹1.31 लाख और चांदी ₹1.70 लाख प्रति किलो

भारत में शादी-ब्याह का सीजन शुरू होते ही सोने की मांग में तेजी देखी जा रही है। नवंबर से फरवरी तक चलने वाले विवाह सीजन के दौरान गहनों की खरीदारी में बड़ी उछाल आने की संभावना है। ज्वैलर्स के अनुसार, ग्राहक अभी भी सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद खरीदारी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में और तेजी की उम्मीद है। सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद महेश्वरी ने बताया कि “सोना भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक निवेश है। कीमतें भले ही ऊँची हों, लेकिन ग्राहक यह मानते हैं कि यह लंबी अवधि में सुरक्षित विकल्प है।”