लॉकडाउन में क्यों बढ़ रही है Gold की Demand? ः Zamana Paise Ka with Abhishek Gupta

‘पत्रिका’ के खास कार्यक्रम ‘ज़माना पैसे का विद अभिषेक गुप्ता’ (Zamana Paise Ka with Abhishek Gupta Episode 1) के पहले एपिसोड में जानें लॉकडाउन में क्यों बढ़ रही है Gold की Demand.

लॉकडाउन (Lockdown) में सर्राफा बाजार (bullion market) बंद हैं, लेकिन फिर भी सोने के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? 47,000 के पार भाव जा चुका है, तो क्या 50000 का आंकड़ा भी छुएगा सोना? इसकी वहज क्या है (why Gold Prices increasing) ? आखिर कौन और कैसे खरीद रहा हो सोना (who buy gold)? क्या महामंदी (recession) में सोना (Gold) बचा रहा है लोगों को? आम जनता से लेकर सरकार (Government) तक को पता है सोने के खेल के बारे में। क्या है सोना का खेल? जानिए ‘पत्रिका’ के खास कार्यक्रम ‘ज़माना पैसे का विद अभिषेक गुप्ता’ (Zamana Paise Ka with Abhishek Gupta Episode 1) के पहले एपिसोड में।

बैंक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज (BofA Sec) के एनालिस्टों ने अनुमान जताया है कि 2021 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत 3000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। देश में इसकी कीमत की बात करें तो तब आपको एक तोले के लिए लगभग 81 हजार रुपए देने होंगे।