Gold Rate 2021 :लखनऊ में सोने के दाम में बढ़ोत्तरी,जानिए आज के भाव

Gold Rate in lucknow

लखनऊ . Gold Rate in lucknow : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार सोने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को (3 September 2021) today gold price in lucknow : में 22 कैरेट सोने का भाव ,₹46,340, रुपए per 10 gram पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव ,₹ 50,570 प्रति दस ग्राम पर आ गया है।

31 मार्च को 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 46,450 रुपए प्रति दस ग्राम थी और 24 कैरेट सोने के भाव Rs.50,680 रुपए प्रति दस ग्राम थे। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में कोरोना के कारण आर्थिक अनिश्चितता व डॉलर में मजबूती के चलते सोना के दाम और बढ़ सकते हैं।

Gold Rate in lucknow में 22 कैरेट (22 Carat Gold Rate) सोने का भाव ₹46,340 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गए हैं। विदेशी बाजारों में सोने की कीमत में तेजी के कारण लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी का महौल बना हुआ है। एक वेबसाइट के अनुसार आज लखनऊ में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹46,340 रुपए प्रति 10 ग्राम रहीं, वहीं 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत ₹ 50,570 रुपए देखने को मिल रही है।

Gold Rate in lucknow साथ ही जानकारों की मानें तो सोने के भाव में तेजी का मुख्य कारण इसकी मांग में तेजी है। डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। जिसका असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है।