Gold Rate in lucknow : अक्षय तृतीया पर सोने के दामों में दिखा बदलाव ,जाने आज के दाम

ये हैं राजधानी के खास सर्राफा बाजार (Gold Rate in lucknow) (Gold Rate in lucknow) लखनऊ के इन जगहों में सोने -चांदी की अच्छी और बड़ी दुकाने हैं। जहा पर गारंटी,वारंटी के साथ अच्छी खरीदारी की जा सकती हैं। जैसे झंडे वाला पार्क, गोल मार्केट चौराह, अमीनाबाद, इंदिरानगर, आलमबाग ,चौक ,कृष्णानगर ,अलीगंज ,आदि शामिल हैं।

22 कैरेट सोना 10 gram ₹ 47,350 कल के दाम ₹ 47,350 24 कैरेट सोना 10 ग्राम ₹ 51,660 कल का दाम ₹ 51,660 10 दिनों में लखनऊ सोने के दाम (10 ग्राम) (Gold Rate in lucknow)



May 3 ₹ 47,350 ( 0 ) ₹ 51,660 ( 0 )

May 2 ₹ 47,350 ( -1190) ₹ 51,660 ( -1280 )

May 1 ₹ 48,540 ( -10 ) ₹ 52,940 ( -10 )

Apr 30 ₹ 48,550 ( -150 ) ₹ 52,950 ( -160 )

Apr 29 ₹ 48,700 ( 550 ) ₹ 53,110 ( 590 )

Apr 28 ₹ 48,150 ( -450 ) ₹ 52,520 ( -490 )

Apr 27 ₹ 48,600 ( 0 ) ₹ 53,010 ( 0 )

Apr 26 ₹ 48,600 ( -540 ) ₹ 53,010 ( -580 )

Apr 25 ₹ 49,140 ( 0 ) ₹ 53,590 ( 0 )

Apr 24 ₹ 49,140 ( -10 ) ₹ 53,590 ( -10 )

सोना खरीदते समय रहे होशियार,रखे इन बातो का ख़ास ध्यान

सोना खरीदते समय अकसर लोग गलतिया कर देते हैं जिसकी वजह से उनको कभी बड़े घाटे का सौदा करना पड़ता हैं। जिसकी जानकारी उनको बहुत ही देर से होती हैं। लखनऊ के बड़े सोना व्यापारी प्रदीप जैन ने बतायाकि सोना खरीदते समय महिलाये सोने की खूबसूरती में खो जाती हैं और दुकानदार खेल कर जाता हैं। उन्होंने कहा कि सोना खरीदते समय उसके मूल्यों का पता जरूर करें। कई दुकानदारों से सोने का भाव जरूर ले। सोना खरीदने से पहले यह बात सुनिश्चित कर लें कि यह हॉलमार्क ही हो। भारतीय मानक ब्यूरो ने कई जगहें निर्धारित की हैं जहाँ आप हॉलमार्क गहनों की जांच कर सकते हैं। सोना खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको गोल्ड से कोई एलर्जी न हो। रसीद अवश्य लें जिसमें खरीदने की तिथि, शुद्धता और ग्राम आदि लिखा हुआ हो। इससे आपको सोने को बेचने में सहायता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो सोना खरीद रहा है वह रसीद के लिए जोर डाल सकता है। अत: इसकी रसीद संभालकर रखें।