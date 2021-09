Gold Rate: सोने में निवेश का गोल्डन चांस, रिकॉर्ड से 10 हजार रुपये सस्ता मिल रहा सोना

Golden Chance to Invest in Gold Big Fall in Price- सोने की गिरती कीमत ने सर्राफा बाजार में निवेशकों के लिए निवेश की राह और आसान कर दी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह सोना खरीदने का सुनहरा मौका भी है।