Google Map सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता, कमाई का बेहतरीन ज़रिया भी है, जानिए कैसे

ज्यादातर लोग गूगल के इस फीचर यानि गूगल मैप का इस्तेमाल सिर्फ सही ऐड्रेस पर पहुंचने के लिए करते हैं। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी इस फीचर के ज़रिये बहुत से लोग न केवल सही पते पर पहुँच रहे हैं बल्कि अच्छी-खासी और मोटी कमाई भी कर रहे हैं।

लखनऊ Published: February 22, 2022 02:33:38 pm

Google Map: आज ज्यादातर लोग कहीं भी जाते समय उस जगह सटीक लोकेशन के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में गूगल मैप खोला पता डाला और चल पड़े। गूगल का ये फीचर इतनी सटीक तरीके से लोगों को डाले गये पते पर पहुँचाता है जिसके चलते तकरीबन आज का हर आदमी रास्ता भटकने के डर से इस फीचर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोग गूगल के इस फीचर यानि गूगल मैप का इस्तेमाल सिर्फ सही ऐड्रेस पर पहुंचने के लिए करते हैं। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी इस फीचर के ज़रिये बहुत से लोग न केवल सही पते पर पहुँच रहे हैं बल्कि अच्छी-खासी और मोटी कमाई भी कर रहे हैं। यानि कि गूगल मैप से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। यकीन न हो तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस फीचर के ज़रिये मोटी कमाई कर सकते हैं।

Google Map सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता, कमाई का बेहतरीन ज़रिया भी है

इस तरह करें कमाई (How to Earn Money from Google Map) गूगल मैप से कमाई करने के लिए आपको कुछ सिंपल से काम करने होंगे। आपको ये करना होगा कि गूगल पर लिस्ट हुए कुछ ऐसे व्यवसाय या बिजनेस को ढूंढना होगा जो अब तक गूगल पर वैरीफाइड नहीं हुए हैं। इस बिजनेस को ढूंढने के बाद आपको इन बिजनेस के मालिकों से ईमेल के ज़रिये संपर्क करना होगा। इस ईमेल में आपको उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप उनके बिजनेस को गूगल में लिस्ट करवाने में मदद कर रहे हैं। दरअसल, यह सारी क़वायद करने की वजह यह है कि गूगल के नियमों के अनुसार, अगर कोई भी व्यवसाय या बिजनेस वेरीफाइड नहीं है तो कुछ दिनों में वह गूगल की लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें महज 25 हजार की लागत में इस पेड़ को लगाएं, 5 साल में होगा 60 लाख का मुनाफा इतना कर के आप उस बिजनेस मालिक की जो मदद करते हैं इसके एवज में वह शख्स आपको कुछ रकम देगा। कई सारे युवा इस बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल कर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। तो देर मत कीजिए और तत्काल इस आइडिये पर काम करना शुरू कर आप भी पैसा बटोरना शुरू कर दीजिए। इतना कर के आप उस बिजनेस मालिक की जो मदद करते हैं इसके एवज में वह शख्स आपको कुछ रकम देगा। कई सारे युवा इस बेहतरीन तरीके का इस्तेमाल कर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। तो देर मत कीजिए और तत्काल इस आइडिये पर काम करना शुरू कर आप भी पैसा बटोरना शुरू कर दीजिए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें