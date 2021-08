यूपी में नहीं बढ़ेगी सरकारी व निजी आईटीआई की फीस

Government and Private ITI Fees will not be Hiked In UP- व्यावसायिक परीक्षा परिषद की ओर से आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पूर्व निर्धारित फीस में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है।