Alert: आधार कार्ड के उपयोग पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जगह आप मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें आपके आधार नंबर के केवल आखिरी 4 डिजिट ही दिखते हैं। बयान में कहा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए। इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

इसमें कहा गया है कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने यूआईडीएआई आधार नंबर का उपयोग और साझा करने में सामान्य विवेक का प्रयोग करें। ( IT Ministry Instructions Regarding Aadhar Card) उन्होंने कहा आधार पहचान प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र ने आधार धारक की पहचान और गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं।