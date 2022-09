बिल्डिंग के फ्लोर पर फैक्ट्री लगवाएगी सरकार, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया से शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार अब बिल्डिंग में भी फैक्ट्रियाँ खोलने की तैयारियां करने की तैयारी में है। जिससे ज़मीन का प्रयोग कम से कम हो सकेगा। साथ ही एक ही बिल्डिंग में होने की वजह से उसमें ज्यादा सुविधाएं दी जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकरपन करने के दौरान उन्होने कहा कि, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक मंत्रणा के दौरान कहा कि, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री डालेंगे।

लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अनेक हस्तशिल्पयों को सम्मानित करते हुए कहा कि, सरकार की ओर से लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को हर संभव मदद की जा रही है। आगरा में 40 इकाई की स्थापना एक ही कॉम्पलेक्स में हो जाएगी। कानपुर में होजरी की 67 इकाइयों की स्थापना एक साथ होगी। कानपुर और आगरा में दो परिसरों का शिलान्यास शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअली किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में अब फैक्ट्रियों का विकास ऊंचाई तक किया जाएगा।

CM Yogi Adityanath on Ease of Doing Business