UP Budget 2022:  सरकार ने बताया 5 साल का लक्ष्य, राज्यपाल ने पढ़ा बजट अभिभाषण

UP Budget on First Day: उत्तर प्रदेश के पहले बजट सत्र के प्रथन दिन की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के साथ की। आगामी पांच सालों की सुशासन व्यवस्था और लक्ष्य बताए।

उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की खुद से प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के बजट अभिभाषण में यह बातें कहीं। उन्हों अपना पूरा अभिभाषण बिना रुके पढ़ा। विपक्ष ने बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढऩा शुरू किया। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को सराहना करते हुए उन्होंने हाल के दिनों में विभिन्न पर्व-त्योहारों के शांतिपूर्ण सम्पन्न होने पर खुशी भी जताई।

