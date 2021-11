अन्नकूट व गोवर्धन पूजा पर अपनों को भेजें यह शुभकामना और बधाई संदेश

Greetings and messages to loved ones on Govardhan Puja- हिंदू धर्म में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) का विधान है। इस बार गोवर्धन पूजा शुक्रवार पांच नवंबर को पड़ रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रीकृष्ण को छप्पन भोग लगाया जाता है।