बुलडोजर से बारात लेकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, यूपी में इस कदर बढ़ा Bulldozer का क्रेज

UP News: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का अलग ही क्रेज है। मंहगी गाड़ियों को छोड़ अब लोग बुलडोजर अपनी पसंद बना रहे। ऐसे में एक दूल्हे ने भी..

उत्तर प्रदेश में जब से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बुलडोजर दौड़ा है तब से लोगों में बुलडोजर का क्रेज बढ़ गया है। लोग अब शुभ कार्य हो या कुछ और बुलडोजर को पीछे नहीं छोड़ते। इसीलिए बहराइच में एक दूल्हा अपनी दूल्हन को लेने किसी महंगी गाड़ी से नहीं बल्कि बुलडोजर से लेने पहुंचा। यह अनोखा नजारा तो सब देखते ही रह गए। शायद यही वजह है कि यूपी में बुलडोजर की खरीद 16 गुना अधिक बढ़ गई है।

Groom reached with bulldozer to bride Craze in UP