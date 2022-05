UP Ground Breaking Ceremony: यूपी में लाखों को रोजगार, बिड़ला, अडानी, गोदरेज की योगी को हां, इनको मिलेगी नौकरी

UP 2nd Ground Breaking Ceremoney: उत्तर प्रदेश जल्द ही रोजगार के लिए हब बनने वाला है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के बड़े उद्योगपतियों समेत 62 निवेशकों की सीएम योगी को हां मिल गई है।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने की ओर है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीन जून को होगी। तकनीकी तौर पर यह योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी होगी। इसका उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब तक करीब 75,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के डिजिटली भूमि पूजन की रूपपरेखा तैयार है। गौतम अडाणी, संजीव गोयनका, कुमारमंगलम बिड़ला और पिरोजशा गोदरेज जैसे 62 दिग्गज उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में आने की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन होगा।

Ground Breaking Ceremony Get Job in UP Adani Birla invest Here