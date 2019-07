Groundbreaking Ceremony-2 : अमित शाह के दावों पर अखिलेश ने उठाए सवाल, पूछ लिये यह दो बड़े प्रश्न

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा प्रदेश के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए दो प्रश्न पूछे हैं। रविवार को ट्वीट करते हए सपा प्रमुख ने पूछा कि सरकार बताये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से यूपी में कौन से 17 नये मेडिकल कॉलेज बनाये गये हैं?

इसके अलावा अखिलेश यादव ने सरकार से एक और सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताये कि जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है, क्या उसी तरह से उत्पादन और आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है?

अमित शाह के इन दावों पर अखिलेश के सवाल

रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे शिलान्यास समरोह का आयोजन किया गया था। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 (Groundbreaking Ceremony-2) में अमित शाह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते यूपी में विकास के दावे किये। उन्होंने सूबे में जबसे योगी सरकार आई है, विकास का माहौल बना है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने तरक्की की है। इन्हीं दावों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाये हैं।

Union Home Minister, in Lucknow: At that time the only thought of Narendra Modi&me, as party president, was that someone who is determined & capable of hard work will adapt to all situations. So we handed over UP's future in hands of Yogi ji. That decision was proven right by him https://t.co/LthEHlcTFo