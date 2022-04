बहराइच, प्रयागराज, आगरा एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं में आधा दर्जन मरे, 7 से ज्यादा घायल

उत्तर प्रदेश में रविवार का दिन हादसों भरा रहा। जिसमें प्रयागराज, बहराइच में भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन की जान चली गई। वहीं आगरा एक्स्प्रेस वे पर इटावा जिले में चलती कार में लगने से भी लोग गंभीर झुलस गए हैं। इन हादसों में लगभग दर्जनो घायल हुए हैं। वहीं बांदा, गोंडा, श्रावस्ती में हल्की बाइक घटनाओं में आधा दर्जन के घायल होने की सूचनाएँ है।

इटावा जिले में ऊसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक कार में भीषण आग लगने से कार खाक हो गई लेकिन कार सवार बाल बाल बच गए। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने इस घटना की जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि आज पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे यह घटना उस समय घटित हुई है जब कन्नौज के सौरिख से दो सख्स कार लेकर इटावा आ रहे थे लेकिन कार के भीतरी हिस्से की वायरिंग में एकाएक आग लग गयी। एसएसपी ने कहा कि आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर पूरी तरह से सजग रहे। चालक शेर खान पुत्र बशीर खान निवासी विचारपुरा सिविल लाइन इटावा अपने साथ में राशिद खान पुत्र माजिद हुसैन निवासी कटरा पुर्दल खां इटावा दोनों लोग सौरिख से इटावा आ रहे थे।

Symbolic Photo of Accident in UP