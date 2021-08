कृष्ण जन्माष्टमी पर इन शुभकामना संदेशों से दें बधाई

लखनऊ.Janmashtami wishes 2021: कहते हैं कि चतुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों के पूजन का समय होता है जो प्रारंभ होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाया जायेगा।

आप जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये बधाई वाले मेसेज भेज कर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1. माखन चोर नन्द किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर,

हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी,

आओ उनके गुण गाएं, सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं

जन्माष्टमी 2021 की ढेरों बधाईयां।

2. पलकें झुकें , और नमन हो जाए…….!!

मस्तक झुके, और वंदन हो जाए……!!

ऐसी नज़र, कहां से लाऊं,

मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए..!!

Happy Janmashtami 2021.

3. फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदा बिपिन बिहारी।

और संग में सज रही हैं, श्री वृषभानु की दुलारी।

कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी 2021 की शुभकामनाएं!

4. नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।

आनंद उमंग भयो, जय हो नन्द लाल की।

कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी 2021 की शुभकामनाएं।

5. कृष्ण जिनका नाम,

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को,

हम सब का प्रणाम।

Happy Janmashtami 2021

6. कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार; कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार; मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार। Happy Janmashtami 2021

7. मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है पतवार के बिना हे, मेरी नाव चल रही है, बस होता रहे हमेशा, जो कुछ भी हो रहा हैं

8. Krishna insisted on outer cleanliness and inner cleansing. Clean clothes and clean minds are an ideal combination. Have a blessed Janmashtami.

9. May the brave deeds of Lord Krishna inspire you to face every problem with the knowledge that he will always be with you. Jai Shri Krishna! Happy Janmashtami 2021

10. May Lord Krishna steal all your stress, worries and give you peace, and happiness on this auspicious occasion of Krishna Janmashtami.

Happy Janmashtami 2021

रिपोर्ट- संध्या झा