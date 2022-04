'हर घर नल योजना' से इस गर्मी नहीं होगी पानी की किल्ल्त, बुंदेलखंड के लिए Yogi का स्पेशल प्लान

उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे ओर ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने युद्ध स्तर पर फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन देने का काम पूरा किया है। 59202 से अधिक घरों तक दिये पानी कनेक्शन और 236808 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ। रेट्रोफिटिंग और ऑनगोइंग योजनाओं से भी बुंदेलखंड के 07 और विंध्य के 02 जिलों को बड़ा लाभ मिला है।

बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इस गर्मी स्वच्छ पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा है। नमामि गंगे ओर ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने युद्ध स्तर पर ‘हर घर नल’ योजना का लाभ सैकड़ों गांव तक पहुंचाया है। सरकार के प्रयासों से अब गांव-गांव में घर-घर तक टैप से पीने के पानी मिल रहा है। योजना से लाभ मिलने से लोगों में खुशी है। बीमारी से बचाव के साथ उनको शुद्ध पेजयल मिलने लगा है। सरकार के प्रयासों से पानी की किल्लेत से जूझने वाले बुंदेलखंड के 07 और विंध्य के 02 जिलों में लाखों लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

File Photo of Har Ghar Jal Yojna in UP