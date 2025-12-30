30 दिसंबर 2025,

लखनऊ

हेलो, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, तुम्हारा एक न्यूड वीडियो मिला है’—जेल भेजने की धमकी देकर घबराए डॉक्टर से ठगे 2.90 लाख

एक डॉक्टर से क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर किसी ने फोन किया कहा कि तुम्हारा एक न्यूड वीडियो मिला है। मुकदमा दर्ज कर तुम्हारी गिरफ्तारी की जाएगी। इतना सुनते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। इसके बाद ऐसा जाल रचा की डॉक्टर से 2.90 लख रुपये ठग लिए।

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Dec 30, 2025

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में साइबर ठगों ने एक युवा डॉक्टर को न्यूड वीडियो वायरल करने और झूठे केस में गिरफ्तार कराने की धमकी देकर करीब 2.90 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिए।

यह मामला 24 से 26 दिसंबर के बीच का है। जबकि इसकी एफआईआर रविवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) यानी धोखाधड़ी के तहत दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ित डॉक्टर को 24 दिसंबर को एक अनजान नंबर से कॉल आई।

खुद को बताया पुलिस अधिकारी, न्यूड वीडियो को हवाला देखकर गिरफ्तारी की धमकी

कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि उसके पास डॉक्टर का एक आपत्तिजनक वीडियो है। आरोपी ने डॉक्टर को धमकाया कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे घबराए डॉक्टर को एक दूसरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया। जब डॉक्टर ने उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उसकी “इज्जत और प्रतिष्ठा” का हवाला देते हुए पैसे की मांग की।

अगर तत्काल पैसे नहीं दिए तो परिणाम गंभीर होंगे

डॉक्टर को डराया गया कि अगर उसने तुरंत पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गिरफ्तारी और बदनामी के डर से डॉक्टर ने 24 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से 1,34,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके दो दिन बाद ठगों ने दोबारा संपर्क किया। और एक भारतीय बैंक खाते में, जो फिरोजाबाद का बताया गया, 1 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा एक अलग कॉल में खुद को फिर से पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने 55 हजार रुपये और मंगवा लिए।

इस तरह ठगे 2.90 लाख

इस तरह अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए डॉक्टर से कुल करीब 2.90 लाख रुपये की ठगी की गई। बाद में जब डॉक्टर को ठगी का शक हुआ तो उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। गाजीपुर (इंदिरानगर) थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

