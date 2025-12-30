हेलो, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, तुम्हारा एक न्यूड वीडियो मिला है’—जेल भेजने की धमकी देकर घबराए डॉक्टर से ठगे 2.90 लाख

डॉक्टर को डराया गया कि अगर उसने तुरंत पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गिरफ्तारी और बदनामी के डर से डॉक्टर ने 24 दिसंबर को ऑनलाइन माध्यम से 1,34,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके दो दिन बाद ठगों ने दोबारा संपर्क किया। और एक भारतीय बैंक खाते में, जो फिरोजाबाद का बताया गया, 1 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा एक अलग कॉल में खुद को फिर से पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने 55 हजार रुपये और मंगवा लिए।