कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी महानगरों में विदेश से आने वालों की पड़ताल का निर्देश योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है।

Published: November 28, 2021 11:55:10 am

High Alert in Uttar Pradesh Regarding Corona Virus New Variant Omicron