अब आरोपियों को सजा देने का बदला नियम, 'डू-गुड' के तहत कोर्ट देंगे ऐसी सजाएं

High court Decision: हाईकोर्ट ने एक नया निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश की अदालते डू-गुड मिशन के तहत आरोपियों की सजा तय करेंगी।

उत्तर प्रदेश की अदालतें 'डू-गुड' मिशन पर काम कर रही हैं। एक अदालत द्वारा एक किशोर को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 'गौशाला' में काम करने के लिए कहने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह इस क्षेत्र में 'ठंडा' पानी और शर्बत बांटेगा। उस व्यक्ति पर उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सामूहिक झड़पों में शामिल थी।

