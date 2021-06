बिना मेरिट जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, प्रमोट किए जाएंगे छात्र

Highschool Intermediate Result will be issued without Merit- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने तय किया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा।