UP में पहला प्राकृतिक म्यूजियम जल्द, इतिहास में खो चुके चलते फिरते डायनासोर भी दिखेंगे

संग्रहालय की प्राकृतिक इतिहास दीर्घा में जगह की कमी के कारण यह संग्रह लंबे समय से राजकीय संग्रहालय में पड़ा हुआ है। प्राकृतिक इतिहास के लिए एक अलग संग्रहालय बनाने का काम शुरू हुआ है और वह 10 महीने में पूरा हो जाएगा। हालांकि, 2019-20 के राज्य के बजट में तीन मंजिला संग्रहालय भवन के लिए 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन कोविड -19 के कारण परियोजना में देरी हुई।

Five Line on Dianosaur in India आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, संग्रहालय में डमी के रूप में स्तनधारियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और जलीय जानवरों के नमूने प्रदर्शित करने वाली पांच दीर्घाए होंगी। इसके अलावा, खाल, अंडे, जीवाश्म और कंकाल प्रदर्शित किए जाएंगे। आगंतुक उन जानवरों के बारे में जानने में सक्षम होंगे जो अब विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के करीब, दुर्लभ, गंभीर रूप से लुप्तप्राय या लुप्तप्राय जानवरों के साथ-साथ आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में भी जान सकेंगे।

Audio Visual Gallery on Dianosaur

गैलरी को इस तरह से डिजिटाइज किया जाएगा कि प्रत्येक अनुभाग में स्क्रीन से जुड़े बटन आगंतुकों को जानवरों की आवाज और उनके बारे में ऑडियो-विजुअल प्रारूप में सुनने में मदद करेंगे।

Dynasore Big Size Working Model राज्य संग्रहालय के सहायक निदेशक और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रभारी अलशाज फातमी ने कहा कि हमारा मकसद हर किसी को पर्यावरण से जुड़ाव महसूस करने का मौका देना है। आधुनिक तकनीक और ऑडियो-विजुअल माध्यम का समावेश न केवल संग्रहालय को इंटरैक्टिव बनाए जाएंगे, लेकिन आगंतुकों को प्रदर्शनियों के बारे में जानने में भी मदद करेंगे। इसमें लगाया जाने वाला डायनासोर का आदमकद वर्किंग मॉडल आकर्षक का केंद्र होगा।

Natural History Museum in India

राज्य संग्रहालय के निदेशक आनंद कुमार सिंह ने कहा कि देश में कई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यह पहला होगा। कुल मिलाकर, राज्य में चार संग्रहालय हैं, पर्सनेलिया संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय और राज्य संग्रहालय और एक आदिवासी संग्रहालय भी निर्माणाधीन है।