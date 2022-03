Holashtak 2022: होलाष्टक के दिनों में विधि विधान से करें ये 8 कार्य तो होंगे बहुत फायदे, शिवजी और श्रीकृष्ण की पूजा का है विशेष महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक की पूजा के दौरान कुछ खास उपाय करता है, तो उसे पैसे, करियर और नौकरी में तरक्की मिलने के आसार हैं। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब आप पूरी विधि से पूजा करें।

Published: March 11, 2022 08:05:01 am

Holashtak 2022: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, होलाष्टक होली के आठ दिन पहले से शुरू हो जाता है। इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है क्योंकि होली से पहले इन आठ दिनों को शुभ नहीं माना जाता। होलाष्टक के आठ दिनों में नारायण या अपने ईष्ट देव की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन आठ दिनों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है इसलिए किसी भी नए काम को टालने या होलाष्टक से पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है। मगर, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक की पूजा के दौरान कुछ खास उपाय करता है, तो उसे पैसे, करियर और नौकरी में तरक्की मिलने के आसार हैं। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब आप पूरी विधि से पूजा करें।

Holashtak 2022 Date Puja Vidhi Vidhan Know Whom to Worship