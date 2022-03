जनता ने योगी को फिर से CM बनाया, हमने तो बस नेता चुना है - अमित शाह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आज योगी आदित्यनाथ को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में मुख्य केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा कि योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने आज एक बार फिर से उन्हें दल नेता जरूर चुना है परंतु प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत में ही कह दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से सुशासन की सरकार बनाने जा रहे हैं।

Home Minsiter Amit shah during Meeting of MLA in Lokbhawan Uttar pradesh