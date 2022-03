H1 Visa रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, बिना इंटरव्यू अमेरिका जानें का मौका, 2 स्टेप में करें Apply

H1 Visa Registration भारत में अब शुरू हो चुका है। इस बार खास बात ये होगी कि किसी भी व्यक्ति को वीज़ा के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। जो कि अभी तक कम्पलसरी था। इस प्रकार से कुछ और भी नियमा हैं जिन्हें सरल किया गया है। ये America India Friendship में होती मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है।

Amercian Visa Registration Started अमेरिका ने भारतीय लोगों को वीजा के लिए पर्सनल इंटरव्यू में छूट देने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने इस मामले पर इंडियन कम्युनिटी को आधिकारिक तौर पर ही जानकारी दी है। राष्ट्रपति जो बिडेन के एशियाई अमेरिकी सलाहकार अजय जैन भुटौरिया ने कहा कि वीजा रजिस्ट्रेशन के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है। इसकी काफी समय से डिमांड हो रही थी। अब हमारे दोस्तों और करीबी परिवारों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जिनकी चिंता इंटरव्यू को लेकर ज्यादा होती थी। अब वह परेशानियां दूर हो गई हैं।

File Photo of American Flight from India to Show H1 Visa Traveler