मोदी कैसा चाहते हैं राम-राज्य?: राम मंदिर का निर्माण with Mahendra Pratap Singh (EP-2)

लखनऊ. अयोध्या में बहुप्रतीक्षित (most awaited ) राममंदिर(Ram mandir ) निर्माण के लिए भूमिपूजन (Land worship ) से एक नए युग की शुरुआत हुई।इसके साथ ही देश की राजनीति (Political reform )में एक नया अध्याय (chapter) शुरू होने का संकेत भी मिला। जयश्रीराम की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra मोदी) ने रामचंद्र की जय...जय सियाराम का उदघोष किया।यह नया उदघोष समावेशी राजनीति का संकेत है।मोदी ने राममंदिर के बहाने रामराज्य(Ramrajya ) की परिकल्पना का ख़ाका भी अपने भाषण में खींचा।सबमें राम,सबके राम के ज़रिए अनेकता में एकता (Unity in Diversity)का सूत्र भी मोदी दे गये। मोदी ने भविष्य की राजनीति का जो ख़ाका खींचा है क्या इससे भारत की तस्वीर बदलेगी। यह जानने के लिए देखते रहें-राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या और राम मंदिर से जुडी हर वो बात के लिए देखिए, Mपत्रिका का खास डिजीटल शो - Ram Mandir with Mahendra Pratap Singh