Ration Card : राशन कार्ड में घर बैठे जुड़वाएं नए सदस्य का नाम, जानिए पूरा प्रोसेस

Ration Card : राशन कार्ड में घर बैठे जुड़वाएं नए सदस्य का नाम, जानिए पूरा प्रोसेस

Ration Card : राशन कार्ड कानूनी रूप से आपकी पहचान (ID Proof) के साथ एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के रूप में भी काम आता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना (Add Name in Ration Card) जरूरी है। चाहे शादी के बाद आपके परिवार में नई बहू आई हो या फिर कोई बच्चा पैदा हुआ हो। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है।

लखनऊ Published: February 19, 2022 11:16:11 am

Ration Card : यूं तो पहचान दिखाने वाले सभी दस्तावेज जरूरी होते हैं, लेकिन राशन कार्ड सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज है। सरकार (Government) की ओर से जारी किए जाने वाला राशन कार्ड कानूनी रूप से आपकी पहचान (ID Proof) के साथ ही आपके एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के रूप में भी काम आता है। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी राशन कार्ड के माध्यम से ही मिलता है। राशन कार्ड से ही आप अनाज, चावल और चीनी जैसी घर के राशन की विभिन्न वस्तुएं बेहद कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम शामिल होना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में नया मेहमान आया है तो उसका नाम भी दर्ज कराना आवश्यक है। आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने परिवार का राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं या परिवार में शामिल हुए सदस्य का नाम कैसे जुड़वा (How to Add Name in Ration Card) सकते हैं?

बता दें कि राशन कार्ड ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। आपके पास समय है तो आप अपनी तहसील में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर ऑफलाइन राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर से बचना चाहते हैं तो नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद घर बैठे भी राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Ration Card में नाम जोड़ने का सबसे आसान तरीका अगर आप सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं तो घर बैठे भी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य की फूड सप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करनी होगी। साइट पर आपको नए सदस्य का राशन कार्ड में नाम जोड़ने समेत कई ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx लिंक पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

Ration Card बनवाने की शर्तें और जरूरी दस्तावेज Ration Card बनवाने के लिए पहली शर्त आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज की भी आवश्यकता होती है। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक दस्तावेज जरूरी होता है। वहीं, एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक की स्टेटमेंट या पासबुक, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, रेंट एग्रीमेंट, टेलिफोन बिल में से एक आवश्यक है। इसके साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होंगे।

