डोरस्टेप बैंकिंग से बैंक जाने की समस्या खत्म, जानें कैसे करें आवेदन और क्या-क्या मिलती है सुविधाएं

बैंकिंग सेवाओं को नए और आसान बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दे रहा है। यानी घर बैठे इस बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं।

लखनऊ. बैंकिंग सेवाओं को नए और आसान बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दे रहा है। यानी घर बैठे इस बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। इससे जहां उनके समय की बचत होगी वहीं काम भी आसानी से और जल्द पूरा हो जाएगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोविड के मामले एक बार फिर सक्रिय हैं। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को नो फिजिकल कॉन्टैक्ट के तहत डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा दी है। इसमें आपको ड्राफ्ट, आईटी तालान सहित कई सुविधाएं मिलेंगी।

How to Apply for SBI Door Banking and Facilities