किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, अगर अब तक आपने नहीं बनवाया, तो यहां पढ़ें पूरी जानकारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चला रही है। यह अभियान 2 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। यह अभियान बैंकों, कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित होने वाले सभी किसानों का डेटा 10 जुलाई तक फीड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से कहा कि कुछ जनपदों में निचले स्तर पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें आई हैं। इसके लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई मामलों में बैंक अकाउंट, केवाईसी (KYC), आधार कार्ड नंबर गलत दर्ज होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इसे 10 जुलाई तक दुरुस्त किया जाए और नए किसानों का डेटा फीड किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, आगरा और इटावा के जिलाधिकारियों ने अतिरिक्त किसानों का डेटा तैयार किया है। इसी तरह अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को किसानों का डेटा तैयार करना चाहिए, जिससे कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रहे।

Kisan credit card (KCC) अभियान के प्रमुख बिंदु

- उन सभी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जो पूर्व में इससे आच्छादित ना हुए हो।

- जिला अधिकारी इस अभियान के अध्यक्ष होंगे। अग्रणी बैंक अधिकारी जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक-सदस्य होंगे एवं जिला कृषि अधिकारी सह संयोजक होंगे।

- सभी जनपदों में बैठकें आयोजित कर बैंक शाखावार शिविर की तिथियां तय करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाएंगे।

- बैंक शाखा पर आयोजित शिविर में कृषिकों के फार्म भरे जाएंगे और मौके पर उपस्थित राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा पत्रों को पूर्ण कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।

- खेती कर रहे कृषक यदि पशुपालन, मत्स्य पालन या दोनों कार्य कर रहे हैं तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त ऋण सीमा निर्धारित की जाएगी जो क्रेडिट कार्ड की कुल अधिकतम सीमा रुपए तीन लाख के अंतर्गत होगी।

- किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) से दिए गए ऋण पर कुल 7 फ़ीसदी वार्षिक ब्याज दर निर्धारित है।

- समय से ऋण अदायगी करने पर तीन प्रतिशत का प्याज लाभ मिलेगा।

- खेतिहर कृषकों के समान ही पशु पालकों एवं मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख होगी। समय से ऋण अदायगी करने पर इन्हें भी 3 फ़ीसदी ब्याज का लाभ मिलेगा।

- पशुपालक या मत्स्य पालक जिनके पास खेती ना हो उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना (What is Kisan Credit Card)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक क्रेडिट प्रणाली है जिसके द्वारा किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आर.वी. की सिफारिशों पर तैयार की गई थी। तथा भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक योजना है। यह कार्ड सार्वजनिक बैंकों, सहकारी बैंकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना कैसे काम करती है? (How does the Kisan Credit Card Scheme work)

किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को अपनी जमीन के क्षेत्रफल और अन्य फसलों के मानदंडों के आधार पर जारी किए जाते हैं किसान को किसान क्रेडिट कार्ड और पास बुक या क्रेडिट कार्ड के साथ जारी किए जाते हैं, नाम, पता, भूमि धारण, उधार लेने की सीमा, वैधता अवधि, धारक की एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर आदि को शामिल करने वाली पुस्तक हैं, ये दोनों एक पहचान पत्र के रूप में काम कर सकते हैं और आधार पर लेनदेन की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

केसीसी के तहत बीमा (Insurance under KCC)

केसीसी के तहत बीमा किसान क्रेडिट कार्ड धारक एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा द्वारा कवर निम्नानुसार है:

मृत्यु: 50,000रु.

विकलांगता: 25000रु.

अधिकतम आयु: 70 वर्ष

किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे (Benefits of Kisan Credit Card)

- किसान क्रेडिट का इस्तेमाल आप किसी दुकान पर खरीददारी करने के लिए कर सकते हैं।

- कार्ड की सहायता से ATM से पैसा भी निकाल सकते हैं।

- आप अपनी फसल के पैदवार के लिए खर्चा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल बेचने के बाद लोन या बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।

- आपको हर वर्ष लोन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- आपको शायद फसल बीमा भी साथ ही मिल जाए।

किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Important Documents of Kisan Credit Card)

- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)

- पते का प्रमाण

- फोटो

- आवेदन पत्र

- अगर आपकी लोन राशि (किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट) ज्यादा है, तो हो सकता है आपको अपनी ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखनी पड़े।

