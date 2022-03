मुद्रा लोन लेना और जमा करना अब आसान, 2 स्टेप में बिना गारंटी Bank देगा 10 लाख रु

Rate of Interest on Mudra Loan भारत सरकार ने मुद्रा लोन की शुरुआत छोटे छोटे व्यापारियों और युवाओं के छोटे छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए की है। जिससे बैक में बिना गारंटी लोन दिया जाता है।

Mudra Loan Rate of Interest आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन की शुरुआत की है। जिसमें लोगों को स्वरोजगार करने के लिए या अपना छोटा व्यापार बढ़ाने के लिए कम से कम ब्याज दर पर सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाता है। इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता। क्योंकि गारंटी खुद सरकार लेती है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज में लोन दे रहा है। आम तौर पर बैंक द्वारा मैक्सिमम लिमिट लगभग तय है। लेकिन कम से कम ब्याज दर की कोई लिमिट फिलहाल तय नहीं की गई है। कई बार बैंक बिना ब्याज पर भी मुद्रा लोन दे सकता है। ये बैंकर के स्वतः विवेक पर निर्भर करेगा। मुद्रा शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को 1,500 करोड़ रुपये तक की राहत प्रदान की जाएगी। मुद्रा शिशु उधारकर्ताओं को 1500 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी ब्याज दर पर 2% की छूट मिलेगी। यानी बैंक जितनी भी ब्याज दर पर लोन देगा उसमें से 2 प्रतिशत का ब्याज भारत सरकार देगी। इसका सीधा फाइदा लोन लेने वालों को होगा। उन्हें ईएमआई कम से कम देनी होगी।

File Photo of Indian Rupee Note to Show Mudra loan in Cash