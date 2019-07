डीएलएड (बीटीसी) 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून से, 17 जुलाई से होगी काउंसलिंग

लखनऊ. डीएलएड (बीटीसी) 2019 के लिए 27 जून से 11 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग (UP Basic education department) ने प्रदेश के राजकीय और निजी D.El.Ed प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण में प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी।

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification for D.El.Ed)

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महा विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो। sc, st, obc, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹500, एससी-एसटी के लिए ₹300 और विकलांग श्रेणी के लिए ₹100 निर्धारित किया गया है।

अल्पसंख्यक संस्थान 50 फ़ीसदी सीटों पर स्वयं लेंगे

आवेदन एनसीटीई (NCTE) से डीएलएड के लिए मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक घोषित संस्थान 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्रवाई करेंगे लेकिन उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन ही लेना होगा।

राजकीय में 10,200 और निजी में ₹41000 रहेगी फीस

D.El.Ed (BTC) प्रशिक्षण के लिए राजकीय संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क ₹10,200 और निजी संस्थानों में ₹41000 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। निजी संस्थानों में निर्धारित से अधिक फीस लेने पर उनकी संबद्धता समाप्त की जाएगी।

अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी

D.El.Ed 2019 में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर प्रशिक्षण को इस प्रकार पूरा कराया जाएगा ताकि उनका पाठ्यक्रम भी पहले चरण के अभ्यर्थियों के साथ पूरा हो सके।

यह रहेगा कार्यक्रम

- सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज 26 जून को ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करेंगे।

- 27 जून से 11 जुलाई शाम 6:00 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे।

- ऑनलाइन आवेदन शुल्क 12 जुलाई तक जमा होगा।

- आवेदन पत्र का प्रिंट 13 जुलाई तक ले सकेंगे।

- 17 से 30 जुलाई तक अभ्यर्थियों से वर्गवार, श्रेणीवार मेरिट के अनुसार राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों का विकल्प दिया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा दिए गए विकल्पों से काउंसलिंग के लिए संस्थान आवंटित किया जाएगा। काउंसलिंग के प्रथम चरण में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को जांच और प्रवेश कार्रवाई 5 अगस्त तक की जाएगी।

- 6 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

- प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद राजकीय और निजी संस्थानों में पद रिक्त रहने पर 16 से 26 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों से संस्थानों का विकल्प लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट के अनुसार संस्थान आवंटित किए जाएंगे।

- वित्तीय चरण में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और प्रवेश की कार्रवाई 30 अगस्त तक की जाएगी।

UP D.El.Ed आवेदन फॉर्म की प्रोफाइल कैसे बनायें (How to creat UP D.EL.ED application form profile)



पंजीकरण – उम्मीदवार को पंजीकरण के लिए सबसे पहले अपना नाम, ईमेल पता,मोबाइल नंबर और पासवर्ड आदि डालना होगा। यूपी डीएलएड के लिए ईमेल आईडी बहुत महत्वपूर्ण है।

ईमेल वेरिफिकेशन – उम्मीदवार के पास पंजीकरण के बाद एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा।

मोबाइल वेरिफिकेशन – पंजीकरण करते समय दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस कोड को उम्मीदवार को वेरिफ़िएड करना होगा।

साइन इन - उम्मीदवार यूजर नेम और पासवर्ड से आवेदन फॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म कैसे भरें (How to fill the application form of D.El.Ed)

- सबसे पहले उम्मीदवार आवेदन फॉर्म खोल लें।

- पूछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

- उम्मीदवार सारी जानकारी भरने के बाद अपने पसिन्दा कॉलेज का चयन करें।

- उसके बाद उम्मीदवार अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही आवेदन शुल्क भर सकते हैं।

यूपी डीएलएड 2019 आवेदन पत्र सुधार

upbtc 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। यूपी डीएलएड के लिए आपको सारी जानकारी ऑनलाइन डालनी होगी। उम्मीदवार को बता दें कि नाम,जन्म तिथि,पता आदि में सुधार नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ बता दें कि आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए विंडो कुछ निर्धारित समय के लिए खोली जाएगी। उम्मीदवार आवेदन पत्र में सुधार निम्न टिप्स के अनुसार कर सकते हैं।

- सबसे पहले उम्मीदवार यूपी डीएलएड आधिकारिक साइट पर जाये। और अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिंग करें।

- आवेदन में सुधार ऑप्शन पर क्लिक करें। और उसमे सुधार करें।

- उम्मीदवार सुधार करने के बाद ध्यानपूर्वक सबमिट कर दें।

यूपी डीएलएड काउंसलिंग 2019

D.El.Ed की पहली काउंसलिंग 17 से 30 जुलाई तक रहेगी। दूसरी काउंसलिंग सत्र शुरू होने के बाद होगी लेकिन निर्देश दिए गए हैं कि पाठ्यक्रम इस तरह पढ़ाया जाए कि 6 अगस्त को प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ ही इनका भी कोर्स पूरा हो जाए।

पहला स्टेप : OTP जनरेट करें

- उम्मीदवार सबसे पहले upbtc की आधिकारिक साइट पर जाये। उसके बाद आपको परामर्श लिंक दिखाई देगा। उसके बाद आप उस लिंक पर क्लिक करें।

- उम्मीदवार को विकल्प पर क्लिक करने के लिए OTP जनरेट करने होगा । फिर आप OTP जनरेट टैब क्लिक करें।

- उम्मीदवार को पासवर्ड बनाने के लिए अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी।

- उम्मीदवार का OTP पंजीकरण के समय दिए हुए नंबर पर आएगा।

दूसरा स्टेप :- विकल्प भरना

- उम्मीदवार अपने मन पसंद संस्थान का चुनाव अपनी रैंक के अनुसार कर सकते हैं।

- उम्मीदवार को फिर OTP जनरेट करना होगा। उसके बाद आपको यूपी डीएलएड की आधिकारिक साइट पर जाकर परामर्श टैब पर क्लिक करना होगा।

- उम्मीदवार को विकल्प भरने के लिए पंजीकरण संख्या और OTP दर्ज करना होगा।

- सारी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार के सामने एक विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड भरना होगा। उम्मीदवार उस पासवर्ड के माध्यम से विकल्प को चुन सकते हैं।

तीसरा स्टेप :- सीट आवंटन

- उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार संस्थान और सीट का बटवारा होगा।

- आबंटन पत्र प्रिंट के लिए उम्मीदवार को फीस चुकानी होगी।

- उम्मीदवार को यूपी डीएलएड की आधिकारिक साइट पर जाकर एसबीआई लिंक के माध्यम से 2,000/- फीस भरनी होगी।