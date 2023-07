कैसे बनें SDM? यहां जानें पूरा प्रोसेस

लखनऊPublished: Jul 09, 2023 08:31:34 am Submitted by: Ritesh Singh

How to Become SDM in India: शिक्षा हर एक वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी है, अच्छी शिक्षा ही आप के आगे के भविष्य को निर्धारित करती है। जानिए स्नातक के बाद कैसे करे तैयारी।

Civil Services Aptitude Test

How to Become SDM in India: अच्छी शिक्षा और अपने देश व समाज के लिए कुछ करने की चाह ही आप को आगे बढ़ा सकती है। आज हम आपको ऐसे पद के बारे में बता रहे जो सबसे अलग और एक प्रभावशाली पोस्ट है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट यानि SDM बनने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जिसके स्टेप्स नीचे बताए गए हैं।